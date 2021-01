Lusíadas Saúde reforça apoio ao SNS no Algarve com 15 camas

A Lusíadas Saúde acaba de reforçar o apoio ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) com a disponibilização de mais 45 camas para ajudar a combater o aumento dos números de COVID-19 em todo o país.

Na região do Algarve, este apoio reflete-se na cedência de 15 camas do Hospital Lusíadas Albufeira para internamento médico agudo de doentes do SNS, representando mais de metade da sua capacidade instalada.

No total das 45 camas em todo o país, 20 são para tratamento de doentes COVID-19 (5 em Unidade de Cuidados Intensivos e 15 em enfermaria) e 25 camas destinam-se a internamento médico agudo de doentes não COVID-19.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, a Lusíadas Saúde passa agora a disponibilizar um total de 78 camas (cerca de 40% da capacidade do grupo na região), para apoiar o SNS, incluindo um total de 20 camas para tratamento de doentes COVID-19 transferidos de hospitais do SNS da região.

No norte do país, o Hospital Lusíadas Porto já apoia o Serviço Nacional de Saúde com 28 camas para internamento médico agudo de doentes do SNS.

O Hospital Lusíadas Lisboa e a Clínica de Stº António estão também, desde dezembro de 2020, a apoiar na diminuição das listas de espera para realização de cirurgias de dois hospitais públicos da região de Lisboa e Vale do Tejo, tendo realizado já 143 cirurgias no âmbito dos protocolos assinados, num total de capacidade disponível de 48 camas cirúrgicas.

O grupo Lusíadas passa a disponibilizar ao SNS um total de 121 camas de norte a sul do país.

A Lusíadas Saúde, através de protocolos celebrados com diferentes Administrações Regionais de Saúde, já recebeu, até ao momento, um total de 391 doentes do SNS.