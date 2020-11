Lusíadas Saúde emprega Robot para divulgar aplicações digitais

Lusíadas Saúde está a apresentar as suas novas soluções digitais aos clientes das suas unidades através de um robot.

Segundo a Lusíadas Saúde, esta é uma ação inovadora que evitando a interação social, garante a segurança de todos os envolvidos, ao mesmo tempo que ajuda os clientes a beneficiar das diversas as características da nova aplicação (app) +Lusíadas.

Sem máscara, mas totalmente desinfetada, a robot Lusi é a mais recente inovação Lusíadas relacionada com um processo de transformação digital que já disponibilizou um renovado Portal do Cliente, uma nova app que, entre outras características, permite o check-in e o pagamento automático nas Unidades Lusíadas, contribuindo para a segurança de todos neste período pandémico.

Este projeto-piloto foi apresentado recentemente no Hospital Lusíadas Lisboa e surpreendeu os clientes da Unidade, que foram desafiados pela Lusi a descarregar a nova app +Lusíadas, experimentando as características inovadoras da mesma, como a possibilidade de ir a uma consulta nos hospitais e clínicas Lusíadas sem necessidade de interagir com mais ninguém para além do médico.

«Dado o atual contexto, casámos a tecnologia com a humanização para ativar a nossa nova app +Lusíadas junto dos nossos clientes. A Lusi começou no Hospital Lusíadas Lisboa e andará durante as próximas semanas nas restantes unidades Lusíadas de norte a sul do país»,, explica Nuno España, diretor de Marketing e Comunicação da Lusíadas Saúde.

«O lançamento desta nova solução tecnológica faz parte do processo de transformação digital da Lusíadas Saúde e espelha o compromisso do Grupo na simplificação de processos e em proporcionar sempre a melhor experiência a todos os clientes», conclui Nuno España.

O recém-criado portal +Lusíadas incorpora e faz o cruzamento de todos os dados que constam da app e do site e apresenta-se como um suporte digital, facilitador de processos e essencial na redução de burocracias.

Já o site da Lusíadas Saúde, surgirá em breve totalmente remodelado com um design mais atual e com funcionalidades que refletem a total integração de todas as novas soluções +Lusíadas.

A app +Lusíadas já pode ser descarregada e está disponível para download nos sistemas operativos iOS e Android.