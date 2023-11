Luís Montenegro visita os 16 concelhos do Algarve durante quatro dias

Luís Montenegro, líder do Partido Social Democrata (PSD), fará um périplo pela região entre os dias 13 e 16 de novembro.

Durante quatro dias, o líder do Partido Social Democrata (PSD), Luís Montenegro, vai percorrer todos os concelhos do Algarve, de modo a aprofundar o conhecimento sobre matérias fundamentais para a região.

No programa consta, entre outros, uma viagem de comboio entre Tunes e Portimão, uma visita ao curso de medicina da Universidade do Algarve ou uma ida à Foupana para tratar da matéria da água.

Destaca-se ainda, a presença na Fortaleza de Sagres ou a reunião com movimentos de cidadãos, a respeito da requalificação da ER-125 e de uma ponte pedonal em Tavira, para além da poluição da Ria Formosa, em Olhão.

Cristóvão Norte, presidente do PSD Algarve, declarou que «destas visitas espero que saia um programa político forte e transformador para a região. É um sinal muito importante este interesse do presidente do partido pelos principais temas da região e eu não deixarei de lembrar, e exigir, que intervenções que estão previstas há muito têm que avançar impreterivelmente na próxima legislatura».

Recorde-se que o Líder do PSD esteve na região em agosto, na Festa do Pontal, e na ocasião, Luís Montenegro não poupou críticas ao governo e a António Costa, afirmando no seu discurso que «o país está cada vez pior», como noticiou o barlavento.