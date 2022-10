Luís Graça e Vítor Aleixo disputam Federação Regional do PS Algarve

As eleições para a Federação Regional do Partido Socialista (PS) do Algarve estão marcadas para dia 5 de novembro.

O deputado Luís Graça já anunciou que será recandidato a presidente da Federação Regional do Partido Socialista (PS) do Algarve, e terá como adversário o presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo.

Em carta aberta aos militantes, Aleixo explica que «após ponderação, decidi avançar. É uma candidatura pela revitalização e dinamização da vida política interna do nosso partido em ordem a robustecê-lo para melhor defender os interesses da região e dos algarvios, numa perspetiva de solidariedade com as opções políticas da governação nacional».

Na missiva, o candidato louletano explica que «há cerca de 20 anos que a liderança do PS Algarve não é disputada com confronto de ideias e projetos, única forma de dignificar a imagem dos partidos políticos em democracia.

Com quase 40 anos de militância no PS, 16 dos quais em exercício de funções autárquicas na autarquia de Loulé, sempre a honrar as causas e os valores do socialismo democrático e a contribuir para o aumento do prestígio do PS no concelho e na região, a minha proposta sintetiza-se numa ideia: continuar com dedicação a servir o PS e o bem público.

À candidatura que vos apresento e para a qual peço o vosso apoio, traduz a vontade de todos aqueles que defendem que o partido precisa de estar mais presente na vida das concelhias, numa relação de proximidade com os militantes para debater políticas, discutir projetos e melhor servir os algarvios, naquelas que são as suas maiores necessidades, como sejam a saúde pública, a área social, a educação, e, em particular a ação climática e a água, contribuindo para uma comunidade mais justa e coesa e para a sustentabilidade do planeta».

Por sua vez, também em carta aberta enviada aos militantes, Luís Graça começa por explicar que «hoje o Algarve dispõe de 300 milhões de euros para diversificar a sua base económica e contabilizando todos os fundos comunitários disponíveis, incluindo o Plano de Recuperação e Resiliência e o Portugal (PRR), voltamos aos anos de integração europeia com mais de 1000 milhões de euros para investimento na próxima década na região. A saúde foi sempre a nossa principal prioridade e o novo Hospital Central e Universitário do Algarve a nossa bandeira».

«Depois de os nossos camaradas na Assembleia da República terem incluído o novo hospital no Orçamento de Estado de 2022, o Conselho de Ministros decidiu, no dia 29 de setembro, avançar com o processo de construção. É um ato de justiça ao Algarve que premeia a luta dos socialistas algarvios, dos seus autarcas e profissionais de saúde. Ao mais importante equipamento social para a região, junta-se em Lagos o novo Hospital das Terras do Infante, já em funcionamento, o futuro centro oncológico no Parque das Cidades, a renovação dos centros de saúde, com financiamento garantido no PRR e o aumento, já aprovado, do número de alunos da Faculdade de Medicina do Algarve. Sinto que a nossa opinião é respeitada junto da direção nacional do PS, que temos capacidade de influência para apoiar os nossos eleitos junto do governo e oferecer condições políticas às concelhias onde precisamos ter organização e ambição para vencer as próximas eleições autárquicas», conclui a missiva do recandidato.

Têm capacidade eleitoral ativa (eleger) e passiva (ser eleito), os militantes inscritos até seis meses antes da data do ato eleitoral, que até 21 de outubro (15 dias antes) tenham as quotas pagas nos termos do artigo 7º do Regulamento de Quotas, pelo menos o primeiro semestre de 2022 e que assim constem nos cadernos eleitorais definitivos.