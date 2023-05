Luís Costa é quinto classificado no contrarrelógio de Ostende

O português Luís Costa foi hoje o quinto classificado no contrarrelógio individual da prova da Taça do Mundo de Paraciclismo.

A competir na classe H5, Luís Costa cumpriu o exercício individual de 21 quilómetros em 31’017’’012, que lhe valeu um lugar no topo superior da classificação entre 21 participantes, numa classe em que o número de competidores não tem parado de crescer.

O paralímpico português, com um desempenho em progressão, era oitavo no ponto intermédio, gastou mais 2’58’898 do que o vencedor, o «inevitável» Mitch Valize, que concluiu o contrarrelógio em 28’18’’113.

O segundo foi o francês Loic Vergnaud, a 34,484 segundos, enquanto o chinês Qiangli Liu fechou o pódio, a 1’29’’191.

Na classe H4, no mesmo percurso de 21 quilómetros, Flávio Pacheco conseguiu a 11.ª posição, com 32’09’’633, mais 3’50’’559 do que os 28’19’’074 que valeram o triunfo ao neerlandês Geert Schipper.

O segundo, a 13,715 segundos, foi o francês Mathieu Bosredon. A correr em casa, o belga Jonas van de Steene estabeleceu a terceira melhor marca, a 38,941 segundos do primeiro classificado.

Competindo a título individual e não pela Seleção Nacional, Carlos Neves foi 24.º na prova de classe H4, a 6’18’’438.

Nesta sexta-feira será a vez de Bernardo Vieira, em C1, e de Telmo Pinão, em C2, disputarem os respetivos contrarrelógios individuais de 21 quilómetros. Telmo Pinão sai para a estrada às 9h02, Bernardo Vieira parte 27 minutos depois.