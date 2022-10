Luís Barriga apresenta novo romance «Perversa Mente Manipulada»

O novo romance do escritor Luís Barriga vai ser apresentado na próxima semana, em Faro, num evento de entrada gratuita.

O escritor estoiense Luís Barriga prepara-se para apresentar na Biblioteca Municipal de Faro – António Ramos Rosa o seu mais recente romance «Perversa Mente Manipulada», na próxima terça-feira, 18 de outubro, às 18 horas.

Enquanto psicólogo clínico, ao desenvolver a história e as problemáticas psicológicas dos personagens, o autor levou a ficção para diversos temas atuais.

Relações interpessoais, sexualidade, exploração humana, tráfico de drogas, perversidade e as suas vítimas entram nesta obra de ficção cientifica.

Trata-se de um romance que «nos transporta para o cerne da vivência psicológica e para os seus conflitos», de acordo com o próprio

Com apresentação a cargo do professor Paulo Cunha, o encontro com o escritor Luís Barriga e a apresentação do seu livro são de entrada gratuita.