LouléXlab finaliza o seu primeiro projeto na área do fornecimento de água

Laboratório de Experimentação Municipal de Loulé (LouléXLab) foi criado pela autarquia.

O primeiro projeto finalizado pela equipa do LouléXLab incidiu sobre o «serviço de pedido de ramal de água», tendo sido conseguidas várias melhorias significativas, com benefícios internos, indo deste modo ao encontro das expectativas identificadas pelos munícipes e trabalhadores da Câmara Municipal de Loulé aquando da investigação do problema.

Destacam-se a finalização da duplicação de registos nos serviços de atendimento, menos contactos telefónicos entre os serviços internos, redução significativa da movimentação do processo físico no início do processo, otimização da relação profissional entre as equipas, maior controlo sobre o estado do pedido sempre que são necessários prestar esclarecimentos ao munícipe e maior conhecimento das redes existentes no atendimento.

O projeto permitiu ainda reforçar o envolvimento dos trabalhadores e ativar um canal de escuta ativa e consequente implementação de mudança, com novas ferramentas, a partir desse trabalho de proximidade, dando ainda resposta aos constantes desafios dos munícipes, garantindo também uma aproximação entre a administração e a governação do cidadão e das suas necessidades.

Enquadrado numa estratégia que tem sido seguida ao longo dos últimos anos, assente na aproximação do cidadão à realidade da administração pública local, foi criado o LouléXLab, com uma equipa municipal que está capacitada pelo LabX – Centro para a Inovação no Setor Público, com o objetivo de fortalecer a cultura institucional e de melhorar o serviço ao munícipe, reforçando a transparência e a proximidade.

Com a criação do LouléXLab, a Câmara de Loulé vai testar as propostas de solução em contexto para monitorizar o desempenho dos resultados, mas também para desenvolver e demonstrar aos cidadãos e empresas do concelho que existe o compromisso com uma abordagem experimental de cariz participativo.

Segundo Vítor Aleixo, presidente da Câmara Municipal de Loulé, «a criação do Laboratório de Experimentação Municipal é um instrumento importante para capacitação interna e para reforçar e aproximar a resposta ao munícipe. Acreditamos ser esta uma matéria fundamental para credibilizar as instituições públicas, neste caso na esfera local, e assegurar a confiança dos nossos concidadãos nas mesmas. A visão do LouléXLab é, através da experimentação e da inovação, tornar o serviço público mais próximo, mais acessível, mais confiável e mais sustentável. Servir melhor os nossos munícipes é, pois, o objetivo principal do LouléXLab».

Ainda nas palavras da autarquia louletana, «a existência do LouléXLab permite uma nova abordagem aos problemas diários que os trabalhadores sentem, quer na forma de organização quer nas ferramentas disponibilizadas, contribuindo decisivamente para o aumento da qualidade da resposta ao munícipe e para a valorização dos trabalhadores que se sentem parte da mudança».