Octávio, o polvo é a nova mascote da cidade de Quarteira

A Junta de Freguesia de Quarteira lançou no passado dia 10 de outubro, o polvo Octávio, uma mascote que chega, para reforçar a marca de Quarteira.

Chama-se Octávio e é o polvo mais simpático, alguma vez avistado, na Freguesia de Quarteira.

Octávio, o Polvo de Quarteira, funcionará como «uma personagem amigável», um simpático interlocutor, que irá interagir com os habitantes e turistas da freguesia, capaz de passar os valores que queremos para Quarteira, de uma forma lúdica, descontraída e amigável.

Segundo Telmo Pinto, presidente da Junta de Freguesia de Quarteira «criámos esta mascote, com o objetivo de chegar a todas as idades, mas principalmente aos mais pequenos, pois são eles o nosso futuro e são os que mais devemos motivar e sensibilizar, tanto no que respeita aos desafios que enfrentamos no mundo em que vivemos, como para aprenderem um pouco mais sobre a nossa freguesia, os nossos valores, história, tradição e boas práticas».

Para Telmo Pinto, «a escolha deste molusco marinho, para representar a freguesia foi fácil. O Polvo é a espécie mais transacionada em Quarteira, em termos de valor, e como tal uma iguaria de referência na gastronomia local».

O nascimento desta mascote, vem com uma outra novidade: a Junta de Freguesia de Quarteira, lança o primeiro livro de uma coleção de aventuras, que o Octávio irá partilhar com a sua melhor amiga, a Valentina. «A Ânfora da Amizade», estará disponível em português e inglês e será distribuído nas bibliotecas das escolas da freguesia.

«A importância dos livros, no desenvolvimento das crianças, não só em termos culturais, como emocionais e sociais, é crucial. As Aventuras do Octávio, serão um grande elo de aproximação entre pais e filhos, educadores e professores, e servirão como ferramenta para o diálogo, aprendizagem, além de poderem proporcionar, momentos únicos de carinho, afeto e troca», acrescenta o autarca.

No início do ano 2023, as «Aventuras do Octávio» também estarão disponíveis para venda ao público em geral, nas instalações da Junta de Freguesia.

Octávio, o Polvo de Quarteira, chega à Freguesia para demonstrar que é sempre possível aprender, crescer, evoluir e dar o melhor de cada um de nós, em todas as etapas da nossa vida. O Octávio será um exemplo para toda a comunidade.

Fotos: Daniel Pina.