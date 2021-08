Loulé tem novo Espaço Cidadão de Loulé para promover literacia digital

Projeto «promove a literacia digital da população, que é garantida através do atendimento digital assistido».

O novo Espaço Cidadão da cidade de Loulé abre portas amanhã, quinta-feira, dia 12 de agosto, com o objetivo de garantir um maior número de serviços públicos à população e às empresas, além de promover a literacia digital dos cidadãos através do atendimento digital assistido.

Trata-se de um balcão multisserviços, enquadrado na política de modernização da administração. A partir de agora será possível, no mesmo local, tratar de assuntos fundamentais para o cidadão como a renovação da carta de condução, a marcação de consultas ou o agendamento de vacinação da COVID-19, a prorrogação da permanência de cidadãos estrangeiros no país ou a entrega do IRS.

Esta estrutura constitui «uma oferta de atendimento complementar à prestação digital de serviços públicos, garantindo o seu carácter inclusivo, não visando substituí-los».

Localizado na Rua 1º de Dezembro, o Espaço Cidadão de Loulé disponibiliza cerca de 70 serviços, na sua grande maioria gratuitos, de 13 entidades diferentes: Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT); Agência para a Energia (ADENE); Direção-Geral de Proteção Social aos Funcionários e Agentes da Administração Pública (ADSE); Agência para a Modernização Administrativa (AMA); Autoridade Tributária e Aduaneira (AT); Caixa Geral de Aposentações (CGA); Direção-Geral das Atividades Económicas (DGAE); Direção-Geral da Administração da Justiça (DGAJ); Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP); Instituto da Mobilidade Terrestre (IMT); Instituto da Segurança Social (ISS); Serviços Partilhados do Ministério da Saúde; Serviços de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Segundo a Câmara Municipal de Loulé, «este projeto promove a literacia digital da população, que é garantida através do modo muito específico de atendimento – o atendimento digital assistido – com o qual se procura, de forma pedagógica, capacitar o cidadão a interagir digitalmente com a administração pública. Esta é uma valência importante sobretudo para quem tem maior dificuldade em lidar com as novas tecnologias».

«Este é mais um passo em direção à modernização administrativa e desburocratização dos processos, tornando os serviços públicos mais céleres e próximos do cidadão. Por isso, acreditamos que será uma mais-valia para a cidade de Loulé, tal como está já a acontecer com Quarteira. Almancil e Boliqueime serão os próximos locais a ter um balcão que reúna todos estes serviços», anunciou o presidente Vítor Aleixo.

O Espaço Cidadão de Loulé funcionará na Loja do Munícipe, em dias úteis das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 16h30. Os interessados poderão obter mais informações através do telefone 289 400 840 e do e-mail.