Loulé promove Semana do Envelhecimento Ativo e Saudável

O município de Loulé aposta em atividades culturais, workshops, aulas desportivas e oficinas pensadas para a população mais velha.

É na qualidade de «Cidade Amiga das Pessoas Idosas», que Loulé vai acolher a Semana de Promoção do Envelhecimento Ativo e Saudável, entre os dias 11 e 15 de outubro, com um conjunto de atividades culturais, desportivas e de sensibilização focadas na população idosa.

O primeiro dia arranca no Parque Municipal de Loulé, com uma sessão aberta de técnicas de relaxamento, uma oficina de maquilhagem e uma aula de Tai-Chi.

Com o objetivo de alertar a população sénior, muitas vezes vítima de burlas, o Palácio Gama Lobo recebe, a partir das 10h00 do dia 12, uma sessão aberta promovida em conjunto pela DECO, GNR e APAV, com o objetivo de prevenir eventuais fraudes e identificar sinais de alerta na proteção e segurança dos idosos.

No Ginásio Espanhóis irá falar-se sobre a Companhia de Dança Sénior de Loulé como forma de promoção da saúde.

Já para quarta-feira, dia 13 de outubro, no programa está incluída uma mesa redonda no Auditório do Convento do Espírito Santo sobre os desafios do apoio domiciliário.

Por sua vez, na Universidade Sénior de Loulé, os técnicos do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Algarve Central falam sobre as alterações na deglutição, seguindo-se a Caminhada + Ativa, com início às 18h00.

As atividades no dia 14 começam com uma oficina online «Os direitos das pessoas idosas em situação de extrema vulnerabilidade social», de inscrição obrigatória (através do telefone 289400882/6), e com a sessão «Emocionalmente» no Centro Paroquial e Social de Loulé.

A Biblioteca Municipal de Loulé acolhe, no mesmo dia, a ação integrada no ciclo de conversas, sobre a importância da sexualidade.

A Semana de Promoção do Envelhecimento Ativo e Saudável culmina com a Feira Social 2022, sob o mote «Diversidade Cultural para o Diálogo e Desenvolvimento»,

Trata-se de um certame que se insere no trabalho desenvolvido pela Rede Social de Loulé, com a colaboração das instituições particulares de solidariedade social locais e organismos públicos, que pretende dar a conhecer o trabalho realizado pelas entidades que trabalham na área social.

Performances, animação de rua, mostra de trabalho ao vivo, workshops de dança, teatro de marionetas e encontro do brincar são algumas das iniciativas protagonizadas pelos parceiros.

Com esta Semana, a autarquia louletana tenciona «criar um espaço dinâmico, de reflexão e aprendizagem, aberto a todos os cidadãos e parceiros institucionais que concorrem para a promoção de uma melhor qualidade de vida da população de 65 e mais anos, bem como das suas famílias».

O município de Loulé «tem levado a cabo importantes políticas direcionadas para os idosos, numa clara aposta em proporcionar um envelhecimento ativo e saudável a esta faixa da população.

Recorde-se que a aldeia de Alte foi, recentemente, o local escolhido para receber o Observatório Nacional do Envelhecimento.