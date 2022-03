Loulé aborda «A pandemia da pneumónica e seus efeitos no Algarve»

Conferência é já hoje.

A Sala da Assembleia Municipal de Loulé, localizada no edifício Engº Duarte Pacheco, recebe hoje, às 17h00, a palestra «A pandemia da pneumónica e seus efeitos no Algarve: o caso de Loulé», proferida por Paulo Girão.

Este evento decorre no âmbito da exposição «A saúde de uma comunidade: Loulé na 1ª metade do séc. XX», visitável na Casa Memória do Séc. XX.

Paulo Girão, que estudou e publicou sobre os efeitos da pneumónica no Algarve, irá falar sobre o real impacto desta pandemia na região, em especial em Loulé.

Também se poderá compreender melhor como a mesma foi sentida e combatida pelas instituições e seus habitantes, havendo até a oportunidade de se poder observar similitudes com a atual pandemia da COVID-19.

Nascido em Lisboa em 1967, Paulo Girão é licenciado em História pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, em 1989.

Mestre em História Regional e Local, apresentou em 2002 a tese de dissertação sobre a gripe pneumónica no Algarve.

É docente de História do 3º ciclo do Quadro do Agrupamento de Escolas de Monchique. É membro associado do Instituto de Cultura Ibero-Atlântica de Portimão.