Emprego: Quinta do Lago organiza Open Day de recrutamento

Quinta do Lago organiza Open Day de recrutamento no dia 14 de outubro com várias ofertas de emprego.

A Quinta do Lago, o resort de luxo no concelho de Loulé, realiza o seu evento de recrutamento Open Day, no próximo dia 14 de outubro, entre as 15h30 e as 18h00, na sala multiusos do The Campus.

Este evento conta com a segunda edição este ano, com o Grupo, em crescimento, com novos projetos e que procura reforçar a sua equipa em diversas áreas.

Durante este dia terá a oportunidade de assistir à apresentação dos produtos e serviços do resort intercaladas com entrevistas de recrutamento em diferentes horários. As sessões de apresentação estão agendadas às 15h30 e 17h00, e as entrevistas realizar-se-ão às 16h00 e 17h30.

A Quinta do Lago procura candidatos talentosos, dedicados e que procurem investir na sua carreira, numa empresa consolidada e que celebra 50 anos este ano. As posições disponíveis são nas áreas da: Restauração (serviço de mesa, bar, receção e cozinha); Manutenção de Espaços Verdes; Serviço de Limpeza; Receção (Golfe e Hotel); e Operacionais de Golfe. É também possível concorrer à oportunidade de efetuar um estágio curricular e extracurricular.

O resort continua a oferecer fantásticas oportunidades de estágio e carreiras profissionais e a investir nos seus recursos humanos. Aqui irá encontrar um sítio de excelência para trabalhar, num local verdadeiramente especial onde famílias de todo o mundo passam momentos de qualidade.

Todos os interessados em participar neste open day, deverão consultar e fazer o seu registo aqui. Para alguma questão, basta contactar por telefone (289 390 700) ou email (talent@quintadolago.com).