Aberto concurso público para conclusão da Circular Norte de Loulé

Foi aprovado, em Reunião de Câmara, o início do procedimento por concurso público para a obra da 2ª fase da Circular de Loulé, «um passo significativo numa das maiores aspirações deste território».

A conclusão da Circular permitirá, segundo a Câmara Municipal de Loulé, «retirar do centro da cidade o tráfego de passagem, em particular o de veículos pesados».

Será, como tal, «uma obra decisiva para melhorar as condições de segurança da circulação rodoviária e pedonal e criar um acesso privilegiado à Via do Infante desde a zona nascente» de Loulé.

A concretização desta 2ª fase da circular de Loulé, consistirá na construção de um novo troço que se desenvolverá entre a rotunda das Barreiras Brancas, na EN 270, até à rotunda Querença/Ameixial, na EN 396 (onde termina atualmente a 1ª fase da Circular Norte de Loulé, já construída), numa extensão de 1.772,371 metros.

A estimativa orçamental para a execução desta empreitada é de 4.276.645 euros.

Recorde-se que a finalização da Circular Norte de Loulé resulta de um acordo entre a Câmara Municipal de Loulé e as Infraestruturas de Portugal, concluído em 2017 e posteriormente aprovado por maioria em reunião de Assembleia Municipal.

«Podemos finalmente anunciar o arranque do concurso público de uma obra esperada há muito pelos louletanos. Trata-se de um investimento pelo qual todos nós ansiamos e que irá melhorar, de forma substancial, a mobilidade e as acessibilidades à cidade e, desta forma, contribuir para a afirmação de Loulé como polo urbano fundamental da área urbana polinucleada do Algarve Central», afirma Vítor Aleixo, autarca de Loulé.