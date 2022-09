Loulé volta a abrir concurso para exploração do Café Calcinha

A Câmara Municipal de Loulé lança um novo concurso público para contratação da concessão de exploração do histórico Café Calcinha.

A Câmara Municipal de Loulé lança um novo concurso público para contratação da concessão de exploração do Café Calcinha, o histórico espaço de tertúlia de Loulé.

Consciente de que este Café constitui um elemento de grande importância na vivência comercial e social da cidade, até por ser um lugar de memórias com o qual os louletanos mantêm uma forte ligação afetiva, mas também do ponto de vista turístico, a Autarquia pretende que o Calcinha entre de novo em funcionamento o mais breve possível.

Visto estar classificado, desde 2015, como Monumento de Interesse Municipal, através deste concessionário a Autarquia quer assegurar a valorização do espaço enquanto elemento histórico e arquitetónico pelo que na avaliação das propostas que venham a ser apresentadas serão tidos em conta critérios como a criatividade, os produtos a disponibilizar, o programa cultural proposto para o espaço, entre outros.

Este concurso decorre até ao dia 4 de outubro e os interessados poderão consultar toda a documentação na Divisão de Aprovisionamento e Contratação Pública da Câmara Municipal de Loulé, na Travessa de São Pedro, 8100-647 Loulé, nos dias úteis, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00.

É também possível encontrar esta informação aqui e na plataforma do governo.

Recorde-se que o Café Calcinha voltou a abrir portas em 2017, após profundas obras de requalificação. Atualmente faz parte da Rota dos Cafés com História, a Rota Europeia dos Cafés Históricos, as Lojas com História e a plataforma Comércio com História.