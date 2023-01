Loulé vai ter curso de Artes Visuais no Palácio Gama Lobo

O curso de Artes Visuais FLAD vai formar um grupo de 10 jovens artistas em Loulé, durante oito semanas, e as inscrições já estão abertas.

Depois de uma primeira edição de sucesso realizada na Ilha dos Açores, este ano é a vez do Palácio Gama Lobo, em Loulé, receber o curso de Artes Visuais promovido pela Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD).

Destinada a jovens que trabalhem as áreas do desenho, pintura e instalação/escultura, este programa de formação avançada dá a oportunidade a um grupo de até 10 artistas de desenvolver trabalho individual tutorizado, com professores convidados que darão formação durante cada uma das oito semanas de duração deste curso.

A realizar-se entre os dias 15 de setembro e 19 de novembro, sendo a Câmara Municipal de Loulé o parceiro institucional, as candidaturas já se encontram a decorrer, até ao dia 28 de fevereiro, para artistas entre os 25 e os 35 anos.

O curso será, na sua maioria, prático, com uma atividade de atelier a tempo inteiro, acompanhado por professores conceituados, que terão como função estimular o pensamento crítico, o imaginário individual e o trabalho colaborativo.

No final do período formativo, os artistas terão a oportunidade de apresentar o trabalho desenvolvido numa exposição dedicada.

Ainda no âmbito deste curso, haverá também um conjunto de três sessões obrigatórias que serão abertas ao público em geral.

Além dos professores convidados, o curso de Artes Visuais FLAD conta ainda com a tutoria da artista Catarina Botelho e de uma produtora executiva.

De realçar ainda que o alojamento está incluído, assim como uma bolsa de produção de 400 euros por artista para as obras a produzir no contexto do curso.

Os candidatos devem preencher o formulário próprio, disponível aqui e consultar o Edital do Curso de Artes Visuais, sendo que qualquer questão pode ser remetida por e-mail (luz.fernandes@flad.pt).

A 14 de abril serão conhecidos os resultados e anunciados os nomes dos 10 alunos que irão participar nesta formação.