Loulé vai receber a Rota da Dieta Mediterrânica no fim de semana

A Rota da Dieta Mediterrânica (RDM) estará , na Cerca do Convento Espírito Santo e outros espaços da cidade, para dinamizar atividades de promoção deste Património Cultural Imaterial da Humanidade, de 13 a 15 de outubro.

Este evento contará com diversas oficinas e ateliers, mostra de artesãos e produtores da RDM, espetáculos populares e tradicionais, demonstrações gastronómicas e muito mais.

No arranque, já esta sexta-feira, pelas 21h30, o Café Calcinha recebe um espetáculo de narração e música ao vivo para toda a família.

O sábado será preenchido com muitas ações, que vão do mercado de artesãos e produtores na Cerca do Convento, jogos tradicionais, oficinas de artes e ofícios, a demonstração gastronómica «De roda do tacho», uma roda de dança «Vamos dar um pezinho» com demonstrações pelo Rancho Folclórico de Loulé e ainda uma «aula» de cantigas tradicionais com «vozes cá da terra», pelo grupo Moçoilas.

No domingo, dia 15, a proposta é um passeio orientado pelo pomar misto em sequeiro do barrocal algarvio, com ponto de encontro marcado para as 9h00, em frente à Igreja de S. Francisco. No final do percurso (dificuldade média) haverá um pequeno atelier.

Os interessados em participar poderão inscrever-se aqui.

A Rota da Dieta Mediterrânica (RDM) é uma iniciativa enquadrada no Plano de Salvaguarda da Dieta Mediterrânica, dinamizado pela Associação In loco e demais membros da Comissão Regional da Dieta Mediterrânica.

Tem como objetivo qualificar, organizar e disponibilizar aos visitantes e interessados todo um vasto conjunto de locais e recursos patrimoniais e onde os elementos identitários da Dieta Mediterrânica estejam bem patentes e possam ser desfrutados com qualidade e profundidade.

Com esta iniciativa a ideia é que os participantes possam desfrutar da excelente gastronomia, conhecer produtores artesanais que aliam os materiais do passado à arte do presente, visitar património milenar que reflete a profunda ligação do homem com o seu território e provar os produtos locais de qualidade que melhor representam a Dieta Mediterrânica, um estilo de vida milenar.