Loulé terá «Um Natal Especial» com prémios para ajudar o comércio local

Cupões dão acesso a um sorteio de vales de compras.

A Câmara Municipal de Loulé, em parceria com a ACRAL – Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve, lançou a campanha «Um Natal Especial» para dinamizar a atividade comercial «numa época particularmente importante para os empresários do setor, mas que irá também brindar os compradores com prémios».

Este ano a campanha apostou numa produção de moda descontraída e glamorosa, envolvendo os comerciantes do concelho de Loulé que participaram com os seus produtos, evidenciando a identidade local.

Assim, esta iniciativa tem como principal objetivo «potenciar o comércio local, promovendo a revitalização e dinamização da economia local, numa altura em que o tecido empresarial ainda recupera os retrocessos provocados pela pandemia e pelas restrições impostas ao longo dos últimos (quase) dois anos», explicam os responsáveis municipais.

Para atrair mais clientes às lojas do comércio tradicional, até ao dia 8 fevereiro de 2022, por cada 10 euros de compras realizadas será entregue pelo estabelecimento comercial aderente um cupão de participação, que depois de devidamente preenchido, habilitará o comprador a um sorteio em vales de compras no comércio local.

No máximo serão atribuídos dez cupões por cada compra. Diariamente, entre as 17h00 e as 18h00, durante a «Hora do Sino – Tlim Tlim Tlim», a entrega de cupões será a duplicar.

Para poder participar no passatempo, os cupões deverão ser colocados nas tômbolas existentes em Loulé, no Palácio Gama Lobo (de segunda a a sexta-feira, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00, e ao sábado, entre as 9h00 e as 15h00) e no Mercado de Loulé (sábado das 9h00 às 21h00 e de domingo a sexta-feira das 16h00 às 21h00).

Em Quarteira é possível depositar os cupões no Centro Autárquico (de segunda a sexta-feira entre as 9h00 e as 17h00) e em Almancil na Loja do Munícipe, de segunda a sexta-feira, entre as 9h00 e as 16h00.

Os sorteios decorrerão nos dias 20 de dezembro, 13 de janeiro, 27 de janeiro e 10 de fevereiro. Em cada mês serão sorteados 10 vales no valor de 250 euros, 20 vales no valor de 150 euros, 30 vales no valor de 100 euros e 30 vales no valor de 50 euros.

As lojas aderentes podem ser consultadas online, aqui.