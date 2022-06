Loulé reuniu Comissão Regional de Gestão Integrada de Fogos Rurais

Reunião aconteceu em plena Serra do Caldeirão.

A recém-inaugurada Unidade Avançada de Proteção Civil de Vale Maria Dias, no concelho de Loulé, recebeu ontem, terça-feira, dia 14 de junho, uma sessão de trabalho conjunto do grupo técnico da Comissão Regional de Gestão Integrada de Fogos Rurais.

Esta nova unidade está a consolidar-se como «o principal ponto de encontro para debate de ideias em torno da defesa da floresta no Algarve dada a sua localização estratégica», em plena Serra do Caldeirão.

A iniciativa agora realizada teve como objetivo a discussão das fichas de projeto que fazem parte integrante do Programa Regional de Ação de Gestão Integrada de Fogos Rurais, instrumento estratégico que assenta na valorização e manutenção dos espaços rurais, modificação de comportamentos ao nível do reforço dos mecanismos de vigilância, aposta na «educação para o fogo» e ainda a gestão eficiente do risco.

Em representação do município de Loulé estiveram as técnicas do Gabinete Florestal, serviço que tem feito o acompanhamento direto destas atividades que versam sobre a problemática dos incêndios, em particular nos territórios do interior do concelho.

A Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais tem como propósito assegurar a implementação e funcionamento do sistema, para proteger pessoas e património natural e construído, face a incêndios rurais graves.

Assim, a sua missão passa por acelerar a transição para a gestão integrada de fogos rurais, envolvendo as instituições e a sociedade através da coordenação e avaliação estratégica e procurando a sustentabilidade do sistema.