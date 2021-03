Loulé reforçou-se com 300 novos trabalhadores desde 2020

Novos funcionários para várias áreas do município.

A Câmara Municipal de Loulé, desde o ano passado, tem vindo a reforçar gradualmente o seu mapa de pessoal com cerca de três centenas de novos trabalhadores, sobretudo em áreas que são vitais para o tecido socioeconómico do concelho, de forma a «continuar a melhorar os serviços que presta ao cidadão e responder, de forma mais próxima, célere e eficaz, aos desafios que se colocam neste momento às autarquias.

O urbanismo é um dos setores para o qual a autarquia tem vindo a recrutar técnicos superiores (arquitetos), para uma resposta mais célere à dinâmica imobiliária e de construção civil existente no concelho. Mas também outros trabalhadores estão a reforçar as equipas municipais: é o caso de engenheiros, na área das obras municipais, jardineiros, calceteiros e outros assistentes operacionais para garantir um espaço público cuidado e seguro. Outra área que viu reforçada a sua equipa foi a fiscalização municipal.

A educação, área prioritária na gestão municipal, reforçou o pessoal não docente para garantir um bom ambiente e segurança no meio escolar.

E é também a pensar no impacto desta crise de saúde pública que a área social tem recebido novos trabalhadores, tal como a proteção civil ou os bombeiros municipais. Nestes dois últimos casos, não é alheia ainda «a preocupação crescente» com a questão dos fogos florestais, não só em termos de vigilância, ao longo do ano, mas também em termos de primeira intervenção/combate, nos meses de verão.

É de salientar ainda que o município passou a ter, este ano, competências acrescidas na área da saúde, em virtude da transferência da administração central para a local, «pelo que também aqui há uma necessidade de pessoal para operacionalizar as novas funções da Câmara Municipal» de Loulé, por exemplo nos centros de saúde.

Ao longo dos últimos anos, tem-se verificado um número significativo de funcionários que se aposentaram ou que estão a atingir a idade da reforma, pelo que os responsáveis municipais consideram «ser fundamental este processo de reforço e rejuvenescer gradual dos seus quadros».

Note-se que, durante a crise financeira de 2011-2013, o número de trabalhadores da autarquia de Loulé caiu bastante e mesmo atualmente, o quadro de pessoal ainda se encontra aquém do que era antes de 2011.

Vítor Aleixo, presidente do município, esclarece que «neste momento, mais do que nunca, todos nós percebemos que reforçar os serviços públicos é garantir o acesso da população a áreas fundamentais como a saúde, a educação, a ação social ou a proteção e socorro. É por isso que assumimos esse desiderato de continuar a reforçar e melhorar o serviço que presta ao cidadão, com políticas de recrutamento de novos colaboradores».