Loulé recebe atividades do mestrado em Gestão Sustentável da UAlg

De 18 a 22 de abril, o concelho de Loulé será palco da Semana de Campo do Mestrado em Gestão Sustentável dos Espaços Rurais da Universidade do Algarve (UAlg).

Esta iniciativa, fruto do acordo específico de colaboração entre a Câmara Municipal de Loulé e a Faculdade de Ciências e Tecnologia da UAlg, contará com a presença de diversos especialistas nas áreas científicas do curso. Estão previstas visitas de campo, trabalhos práticos e seminários, com o objetivo de consolidar e aplicar os conhecimentos teóricos adquiridos, com especial ênfase nas temáticas das unidades curriculares de Ordenamento do Território e de Política Agrícola e Desenvolvimento Rural.

A Semana arranca às 10h30 do dia 18 de abril, segunda-feira, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, com a presença do autarca Vítor Aleixo, do reitor da UAlg, Paulo Águas, e do diretor regional de Agricultura do Algarve, Pedro Valadas Monteiro, para as boas-vindas aos participantes.

Na parte da tarde, a partir das 14h30, no auditório da Fundação Manuel Viegas Guerreio, em Querença, decorre uma sessão de trabalho prático com os alunos sobre ordenamento do território, com a docente Carla Antunes.

Na terça-feira, dia 19, em Querença, a manhã será preenchida com mais um momento prático, desta vez sobre a PAC – Política Agrícola Comum, apresentado pela professora Maria de Belém Freitas. E às 14h30, Júlio de Sousa, diretor municipal, e Joaquim Mealha, técnico da Autarquia, irão falar aos alunos sobre os problemas e potencialidades do espaço rural no concelho de Loulé.

Para quarta-feira, dia 20, estão previstas quatro apresentações no auditório de Querença: «Novo ciclo de Políticas Florestais em Portugal», por Miguel Freitas (10h30), «Uma experiência de Desenvolvimento Rural – o PRGP do Pinhal Interior Sul», por Raul Jorge (11h30), «A Agenda de Inovação para a agricultura 20|30: contexto, desafios e políticas», por Pedro Reis (14h30) e «Os desafios da relação da agricultura com o território – o caso do Alentejo», por Teresa P. Correia (15h30).

Helena Guimarães traz uma sessão sobre processos participativos, na manhã de quinta-feira, seguindo-se, à tarde, um dos momentos altos desta Semana: a visita à Quinta do Freixo, em Benafim, um espaço rural dirigido há mais de três décadas por Conceição Cabral.

O evento encerra na sexta-feira, dia 22 de abril, com duas sessões temáticas apresentadas por dirigentes do município de Loulé. Às 9h30, na Sala da Assembleia Municipal, Jack Alpestana irá falar sobre ordenamento e planeamento.

Mais tarde, às 14h30, em Querença, é a vez de Lídia Terra apresentar a experiência de Loulé no campo da sustentabilidade e ação climática.

As sessões vespertinas de terça-feira, as de quarta-feira durante todo o dia e as vespertinas de sexta-feira são abertas ao público em geral, «que terá aqui a oportunidade de acompanhar intervenções de especialistas sobre uma matéria de grande relevância para o contexto regional, em particular para o seu interior», afirmam os responsáveis municipais.