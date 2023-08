Loulé promove futura Reserva do Almargem e do Trafal com passatempo

Passatempo com o objetivo de promover a futura Reserva Natural Local da Foz do Almargem e do Trafal, consiste num questionário.

«Conhece e Protege» é o nome do passatempo lançado pela Câmara Municipal de Loulé para divulgar a área da Reserva Natural Local da Foz do Almargem e do Trafal que, em breve, será uma realidade.

O desafio consiste em responder acertadamente a um pequeno questionário sobre a área da futura Reserva, de forma a sensibilizar os residentes, turistas e todos aqueles que usufruem do espaço para a importância da sua proteção, conservação e valorização.

Até ao dia 22 de setembro, alguns animadores andarão pelo concelho de Loulé a dinamizar estas ações que terão lugar nas praias de Almargem e Loulé Velho, Mercado de Verão de Quarteira e na FAVA – Feira do Ambiente e Vegan do Algarve/Semana Europeia da Mobilidade.

É neste certame que decorrerá também o sorteio final, que acontece no dia 23 de setembro, com a atribuição dos seguintes prémios: 1º prémio, máquina fotográfica «Polaroid»; 2º prémio, mochila do tipo «explorador»; 3º prémio, boné de pano.

O município apela à participação de todos neste passatempo: «venha jogar connosco e aprender mais sobre a importância da classificação e proteção daquela área. Qualquer um pode ser um defensor da natureza».

Recorde-se que esta área constitui um último reduto para muitas espécies de fauna e flora bem como para a realização de atividades de lazer e bem-estar num litoral muito urbanizado onde a pressão antrópica é cada vez maior, e que urge preservar, encontrando-se o processo de classificação e regulamento, e após terminada a consulta pública, na fase de elaboração do Relatório de Ponderação, ou seja, perto do seu término.

Loulé quer, assim, contribuir para alargar o território de áreas protegidas no Planeta.

Para mais informações os interessados poderão consultar o Regulamento do passatempo ou a página da Reserva Natural Local da Foz do Almargem e do Trafal (aqui).