Loulé procura interessados em ocupar a Oficina do Barro

Estão abertas, até ao dia 29 de janeiro, as candidaturas para ocupação da Oficina do Barro, em Loulé, na área da olaria e cerâmica, numa ótica de incubação neste espaço.

Situado no nº45 da Rua Martim Moniz, o Espaço 2 da Oficina do Barro permite a incubação de oleiros e/ou ceramistas para desenvolvimento e consolidação da sua atividade, realização de oficinas de formação e capacitação, acolhimento de visitas pedagógicas e exposição e comercialização de peças.

Este espaço é parte constituinte de uma rede de cinco oficinas, localizadas no Centro Histórico de Loulé, dedicadas a ofícios tradicionais «em risco de extinção», que a autarquia tem em funcionamento, no âmbito do projeto Loulé Criativo.

Sob gestão do município, esta rede tem como propósito a preservação e partilha de saberes e a qualificação e desenvolvimento de projetos em torno do barro e das pastas cerâmicas, contribuindo para a divulgação dos profissionais e dos seus trabalhos nestes dois domínios.

Os interessados em participar neste projeto como incubados deverão apresentar a sua candidatura em formulário próprio disponível online (aqui), juntamente com o curriculum vitae e portfolio.

Na avaliação das candidaturas a residentes, serão considerados critérios como a pertinência/mérito do projeto e adequação ao espaço e ao equipamento e o domínio de competências nas áreas da olaria e/ou cerâmica, através da apresentação de portfólios, certificados e fotos de peças executadas, entre outras evidências que o candidato entenda apresentar.

Serão ainda avaliados o grau de inovação e diferenciação da ideia, a ligação do projeto ao território e cultura local, a viabilidade económica do projeto/negócio, a adequação do currículo do promotor do negócio e a potencialidade do projeto para a criação de emprego no concelho de Loulé.

Para mais informações os interessados poderão contactar o Loulé Criativo através do telefone 289 400 829 ou por e-mail.