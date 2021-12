Loulé: Prisão preventiva para homem indiciado por violência doméstica

O arguido e a vitima, uma mulher de 55 anos de idade, viviam juntos desde 2004 numa casa no concelho de Loulé, tendo uma filha em comum nascida após o inicio do relacionamento.

Segundo as autoridades, «desde 2004, no interior da casa, regularmente, quando estava embriagado, o detido agredia fisicamente a mulher com socos, bofetadas, apertões de pescoço e puxões de cabelo, ao mesmo tempo que a insultava» com vários impropérios.

«A filha de ambos apercebia-se das agressões e dos insultos sofridos pela mãe, tendo também, por vezes, quando o arguido se encontrava etilizado, sido espancada por este com bofetadas, socos e puxões de cabelo, e apelidada de cobra», explicita a Comarca de Faro.

O arguido foi detido com base em mandados emitidos pelo Ministério Público, tendo ficado a aguardar o julgamento em prisão preventiva.