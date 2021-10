Loulé participa no webinar «Percursos de Vida no Poder Local»

Vereadora Marilyn Zacarias representa o município nesta sessão online.

A Câmara Municipal de Loulé irá participar no webinar «Percursos de Vida no Poder Local», promovido pelo projeto «Rede de Autarquias para a Igualdade», a realizar no próximo dia 22 de outubro, das 10h00 às 12h30, através da plataforma Zoom, numa iniciativa inserida nas comemorações do Dia Municipal para a Igualdade, que se celebra a 24 de outubro.

Este webinar, que contará na sua abertura com a presença de Sandra Ribeiro, presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género – CIG, reunirá numa mesa-redonda cinco mulheres que irão falar sobre os seus percursos no exercício de cargos políticos no âmbito do poder local, refletindo sobre o papel desempenhado pelas mulheres em cargos de tomada de decisão, bem como as repercussões do exercício dessas funções no que respeita à conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal.

A representar a Câmara Municipal de Loulé estará a vereadora Marilyn Zacarias. A inscrição no webinar é gratuita e poderá ser feita até dia 21 de outubro, através deste link.

O projeto «Rede de Autarquias para a Igualdade» é promovido pela Questão de Igualdade – Associação para a Inovação Social, em parceria com os municípios de Aljezur, Amadora, Cascais, Loulé, Mangualde, Odemira, Palmela, Póvoa de Lanhoso e Vila Nova de Gaia, e o Centre For Gender and Equality da Universidade de Adger, na Noruega.

Tem por objetivo geral promover o trabalho em rede, estimulando o diálogo acerca da igualdade entre mulheres e homens e a conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal, assente na criação de uma rede de autarquias, com abrangência nacional e trabalho reconhecido nesta área, que em conjunto se propõem a testar instrumentos e metodologias já validados, com vista à criação de medidas de ação positiva, inovadoras e passíveis de serem incorporadas por outras autarquias no país.