Loulé: Operação de combate à criminalidade culmina com um detido

Foram ainda constituídos dois arguidos.

A GNR de Loulé levou a cabo ontem, terça-feira, dia 19 de julho, uma operação policial de combate à criminalidade violenta e grave em diversos locais do concelho, com o objetivo de «diminuir os seus efeitos e aumentar o sentimento de segurança junto da população».

Esta operação policial culminou no cumprimento de quatro mandados de busca domiciliária e de um mandado de busca em veículo, no âmbito da investigação de três inquéritos relativos a crimes de roubo, de furto e de tráfico de estupefacientes.

Foi apreendido diverso material, nomeadamente 238 doses de haxixe, 21 doses de canábis, quatro balanças de precisão, duas facas com vestígios de corte de produto estupefaciente, vários sacos herméticos pequenos, um rolo de película aderente, um portátil, uma faca de mato, oito munições de calibre 6.35 mm, uma réplica de arma de fogo, um aerossol de defesa (gás pimenta), diversos documentos estrangeiros, dos quais um com indicação para apreender, bem como para identificar quem estivesse na sua posse, 55 euros em numerário, três telemóveis e 315 quilos de alfarroba.

Desta operação resultou a detenção de um homem de 18 anos, por tráfico de estupefacientes, e na constituição de dois arguidos de 41 e 52 anos. Foram ainda elaborados dois autos de consumo de estupefacientes.

Os factos serão remetidos aos Departamentos de Investigação e Acão Penal (DIAP) de Loulé e Faro e para a Comissão de Desintoxicação e Toxicodependência (CDT).

A operação contou com o reforço do Grupo de Intervenção de Ordem Pública (GIOP) da Unidade de Intervenção (UI), da vertente cinotécnica do Destacamento de Intervenção (DI) de Faro e do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do Comando Territorial de Faro.