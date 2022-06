Loulé: Novo Caderno do Arquivo assinala Dia Internacional dos Arquivos

Da autoria de Gonçalo Melo da Silva.

O Dia Internacional dos Arquivos celebra-se na quinta-feira, dia 9 de junho, e Loulé vai assinalar a efeméride com a apresentação do Caderno do Arquivo nº 17, coordenado por Gonçalo Melo da Silva, no Arquivo Municipal Professor Joaquim Romero Magalhães, às 17h00.

Trata-se de uma obra que publica o estudo de enquadramento e a transcrição dos livros de receita e despesa mais antigos da vila que chegaram até à atualidade. Estes documentos elencam as quantias recebidas e despendidas pelo concelho anualmente.

Loulé conserva nove exemplares e é o segundo concelho do país com mais registos desta natureza, sendo apenas ultrapassado pelo Porto. Os livros de receita e despesa publicados foram elaborados entre 1375 e 1518, mas fazem referência a anos anteriores, como o de 1348. Esta é a única série portuguesa que conserva livros de contas do século XIV e os mais antigos que chegaram até à atualidade.

Gonçalo Silva é investigador no Instituto de Estudos Medievais da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa desde 2009, onde é coinvestigador responsável pelo projeto «Pensar em grande sobre as pequenas vilas de fronteira: Alto Alentejo e Alta Extremadura leonesa (séculos XIII – XVI)», financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT).

Licenciou-se em História, em 2010, e obteve o seu Mestrado em História – Área de Especialização História Medieval, Doutoramento em História – Área de Especialização História Medieval e Doutoramento Europeu, também na Universidade Nova de Lisboa.

A sua tese de doutoramento incidiu sobre as vilas e cidades portuárias do Algarve entre 1249 e 1521. As suas áreas de interesse são história medieval, história marítima, história urbana e história religiosa, assim como as humanidades digitais e comunicação de ciência. Atualmente integra vários projetos nacionais e internacionais.