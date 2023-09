Loulé junta-se à celebração do primeiro Dia Nacional da Sustentabilidade

O Dia Nacional da Sustentabilidade, assinalado hoje, celebra-se, pela primeira vez, sendo que o município de Loulé enaltece os ODS da ONU.

Pela primeira vez, esta segunda-feira, dia 25 de setembro, celebra-se o Dia Nacional da Sustentabilidade, efeméride criada para reafirmar a importância da implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) em Portugal.

A data, instituída na Resolução do Conselho de Ministros n.º 56/2023, publicada a 9 de junho de 2023, corresponde ao oitavo aniversário da aprovação pelos líderes mundiais da resolução da ONU intitulada «Transformar o Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável».

Aí são estabelecidos os ODS, desdobrados em 169 metas, com o propósito de apoiar um crescimento sustentável, regenerativo e inclusivo, enfatizando que ninguém deve ser deixado para trás.

O município louletano junta-se, assim, à celebração do Dia Nacional da Sustentabilidade, realçando o trabalho que tem sido desenvolvido pela Câmara Municipal de Loulé na integração da agenda mundial nas suas políticas públicas.

Um dos destaques foi a adesão à Plataforma ODSlocal, em 2018. Desde aí, o trabalho desenvolvido pela autarquia, em estreita parceria com o consórcio da Plataforma ODSlocal (CNADS – Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, o OBSERVA – Instituto de Ciências Sociais, Universidade de Lisboa, o MARE da Universidade Nova de Lisboa e a 2adapt), tem permitido territorializar os ODS no concelho de Loulé.

«No ano em que estamos a meio caminho entre o lançamento da Agenda 2030, proposta pela ONU em 2015, e o seu horizonte temporal (2030), o tema da territorialização dos ODS tem ganho cada vez mais atenção, referindo-se ao processo de adaptação, implementação e monitorização dos ODS ao nível local», realça a autarquia,

Com o objetivo de partilhar a experiência da abordagem da Plataforma ODSlocal desenvolvida colaborativamente com o município de Loulé, foi elaborado, em parceria entre estas entidades,o relatório «Territorializando os ODS: Processo Colaborativo Entre A Plataforma Odslocal E A Autarquia De Loulé» que pode ser consultado aqui.

Recorde-se que Loulé tem também um papel de destaque na Secção de Municípios para os ODS da Associação Nacional de Municípios Portugueses, criada em 2022, da qual o autarca Vítor Aleixo é presidente.

A criação desta Secção contribui para o diálogo, troca de experiências e partilha de soluções em torno de um referencial de ação comum, a Agenda 2030, em relação ao qual as autarquias locais têm um papel e uma responsabilidade essenciais.

«É este caminho que pretendemos continuar a traçar, em prol dos ODS, apostando na monitorização, de forma a podermos medir os resultados e mapear práticas inovadoras e sustentáveis que, tanto as autarquias como a sociedade civil e as empresas, estão a implementar», assumem os responsáveis municipais no âmbito do Dia Nacional da Sustentabilidade.

Todos poderão participar ativamente neste desafio e carregar os seus projetos, através do website oficial, disponível aqui.