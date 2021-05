Loulé investe para levar saneamento básico ao Cerro do Galo

Investimento aproxima-se de 1,4 milhões de euros.

A Câmara Municipal de Loulé aprovou o projeto de execução e início do procedimento de contratação pública para a criação da rede de abastecimento de água e rede de esgotos no Cerro do Galo.

Localizada numa zona de habitação dispersa, na freguesia de Almancil, projeta-se agora para a localidade do Cerro do Galo uma rede dimensionada para 445 habitantes, de acordo com o horizonte previsto.

O objetivo é dotar a referida zona com o fornecimento de água potável em quantidade e com qualidade durante todo o ano, bem como permitir a drenagem de águas residuais.

A extensão da área de intervenção é de aproximadamente 3600 e 6400 metros, referentes, respetivamente, às redes de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais domésticas.

A obra corresponde a um investimento do município de cerca de 1.370.000 euros e o autarca de Loulé, Vítor Aleixo, sublinha a sua importância para promover «a qualidade de vida de quem aqui vive. Trata-se do investimento em equipamentos que respondem a necessidades básicas e imediatas das pessoas, pelo que têm uma relevância acrescida. Ao longo dos anos temos vindo a fazer um trabalho intenso, tanto ao nível da criação de redes de água, como de esgotos».

O edil explica que «são milhões de euros canalizados para esta rubrica municipal e é por isso que grande parte do território está já coberto por este sistema público. Estamos conscientes das necessidades que ainda existem e iremos continuar a trabalhar para que, também noutros pontos deste extenso concelho, as carências a este nível sejam suprimidas. No entanto importa sublinhar que estas são obras morosas e que, muitas vezes, causam incómodos aos residentes ou a quem por aqui circula. Mas, no final, estas intervenções serão determinantes para a melhoria da qualidade de vida dos nossos concidadãos».