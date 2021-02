Loulé informa empresas e trabalhadores sobre apoios à economia

A Câmara Municipal de Loulé está a organizar uma sessão de informação e esclarecimento sobre as medidas de apoio à economia em vigor neste período de confinamento e de crise, e dirigidas aos empresários e trabalhadores.

A sessão está marcada para terça-feira, 2 de março, às 17h00.

Esta é mais uma iniciativa online promovida pela Câmara Municipal de Loulé, com o envolvimento do IAPMEI, IEFP e Segurança Social, transmitida em direto na página de Facebook do município.

Está prevista a participação de algumas associações de empresários do concelho e o público em geral poderá também enviar posteriormente questões aos diversos organismos para esclarecimento de dúvidas que surjam.

Numa altura particularmente sensível para o tecido económico, a autarquia de Loulé, em consonância com a administração central, tem estado ao lado dos empresários numa tentativa de encontrar soluções que permitam enfrentar os desafios que agora se colocam, com o menor impacto possível em termos de perdas, tanto para as empresas como para os seus trabalhadores.

Nesse sentido, o município de Loulé tem participado em diversas ações à distância, através das redes sociais, relacionadas com esta matéria e que têm constituído fóruns de discussão de grande importância para encontrar os caminhos para uma rápida retoma económica.