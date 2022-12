Loulé homenageou voluntários no Dia Internacional do Voluntariado

O Dia Internacional do Voluntariado assinalou-se dia 5 de dezembro, na sede da Associação de Saúde Mental do Algarve, em Loulé.

O Dia Internacional do Voluntariado assinalou-se no passado dia 5 de dezembro, na sede da Associação de Saúde Mental do Algarve (ASMAL), em Loulé, com uma homenagem aos homens e mulheres que integraram o Banco Local de Voluntariado durante o ano de 2022.

Esta atividade reuniu mais de 100 voluntários, coordenadores de voluntariado e entidades promotoras de voluntariado do concelho, representando um importantíssimo momento de partilha e de reconhecimento pelo impacto do voluntariado no desenvolvimento sustentável do território.

Esta foi mais uma iniciativa de agradecimento a quem exerce esta nobre função social, no compromisso e esperança de um concelho mais solidário.

O Dia Internacional do Voluntariado foi implementado pela Assembleia Geral da ONU, a 17 de dezembro de 1985, com o objetivo de enaltecer o esforço dos voluntários, salientando os valores de entreajuda e sentido de comunidade, bem como promover a participação em programas de voluntariado. Por outro lado, este dia destaca também o seu contributo para cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.