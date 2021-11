Loulé: GNR apreende diversas armas ilegais a homem de 72 anos

Busca domiciliária culminou com a apreensão de armas e munições.

A GNR de Loulé apreendeu na terça-feira, dia 2 de novembro, diversas armas de fogo e constituiu arguido um homem de 72 anos por posse de arma proibida.

No âmbito de uma investigação que decorria há cerca de três meses, os militares da Guarda apuraram que «o suspeito era detentor de diversas armas sem manifesto ou autorização de detenção no domicílio, o que constitui a prática do crime de detenção de arma proibida».

No seguimento das diligências policiais, foi dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária que culminou com a apreensão de três caçadeiras, duas carabinas, uma pistola de calibre 6,35mm, municiada com 5 munições e 20 cartuchos de diversos calibres.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Loulé.