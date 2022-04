Loulé forma laço azul humano contra os maus-tratos infantis

Será na Praça da República, em frente aos Paços do Concelho de Loulé, que amanhã, sexta-feira, dia 29 de abril, vai ser criado um laço azul humano, uma iniciativa cívica que pretende alertar a comunidade para a importância da prevenção dos maus-tratos na infância e juventude.

Este momento constitui o culminar de um mês (abril) dedicado a esta temática, arrancando às 11h30 com a concentração dos participantes, que incluem alunos das escolas de Loulé, assim como todos os que desejem participar.

A par deste laço humano, foram colocados de uma forma simbólica, ao longo do mês, três laços azuis na fachada do edifício da Câmara Municipal de Loulé e das instalações da CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Loulé.

O «Movimento do Laço Azul» teve origem em 1989, nos Estados Unidos, quando uma avó, depois de saber que os seus netos tinham sido vítimas de maus-tratos por parte dos pais, amarrou um laço azul à antena do seu carro, uma forma de alertar para o combate aos maus-tratos na infância.

As crianças apresentavam nódoas negras pelo corpo e o neto acabou mesmo por ser assassinado pelos progenitores.

Desde então, o movimento espalhou-se a nível mundial e foi decisivo no despertar das consciências da população em relação aos maus-tratos contra as crianças e à importância da prevenção, promoção e proteção dos seus direitos, como forma de apoiar as famílias e fortalecer as comunidades, nos esforços necessários para prevenir o abuso e a negligência infantil.