Loulé felicita atleta Rita Cardoso, campeã do mundo de Tumbling

O município de Loulé felicita a atleta Rita Cardoso por ter conquistado ouro no Campeonato do Mundo de Tumbling, no Reino Unido.

A Câmara Municipal de Loulé congratula-se com a prestação da jovem louletana Rita Cardoso, no Campeonato do Mundo de Tumbling, e felicita a atleta e a sua treinadora pela conquista da medalha de ouro na prova.

Aos 12 anos, a ginasta que sempre representou o Ginástica Clube de Loulé alcançou o título, subindo assim ao pódio no escalão 11-12, durante o Mundial que decorreu em Birmingham, no Reino Unido.

Naquele que foi o seu primeiro Campeonato do Mundo, Rita Cardoso conseguiu, assim, juntar esta medalha de ouro ao título alcançado de campeão nacional, entre outros troféus que já fazem parte do seu palmarés.

A realçar, o excelente trabalho que o Ginástica Clube de Loulé tem desenvolvido nesta disciplina, em particular da sua treinadora Verónica Paulo.

Em relação a mais esta conquista por parte de um atleta do concelho de Loulé, Vítor Aleixo, presidente da autarquia, refere: «É para nós um orgulho imenso podermos contar no nosso território com jovens tão prodigiosos, nomeadamente na área desportiva, como a Rita Cardoso. Com esta prestação foram não só as cores da Bandeira Nacional, mas também as cores do concelho de Loulé que ganharam visibilidade internacional. Em nome da autarquia de Loulé, o meu muito obrigado!».