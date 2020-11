Loulé felicita Algarve Biomedical Center por prémio nacional

Distinção é, para o município, «extremamente justa e merecida».

A Câmara Municipal de Loulé emitiu ontem, quinta-feira, 19 de novembro, uma nota onde se congratula «pela atribuição do prémio Manuel António da Mota, edição especial Portugal Vence a COVID-19, ao Centro Académico ABC (Algarve Biomedical Center), pelo trabalho desenvolvido desde o início da pandemia».

Trata-se de uma distinção que, para a autarquia, «é extremamente justa e merecida pelo excelente trabalho realizado quer a nível da testagem, quer a nível da formação ou da literacia para a saúde».

O ABC, que resulta de um consórcio entre o Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA) e a Universidade do Algarve (UAlg), «tem sido um parceiro fundamental não só no desenvolvimento de novos projetos ligados à saúde no concelho» de Loulé, como também «no árduo esforço realizado desde o passado mês de março para conter esta pandemia, através da monitorização de testes aos lares e a criação de um centro de despistagem em formato Drive Thru», junto ao Estádio do Algarve, em São João da Venda.

Com este prémio, a Fundação António da Mota «reconhece publicamente o trabalho destes profissionais que muito têm contribuído para a melhoria dos serviços de saúde prestados na região do Algarve», conclui o executivo louletano.