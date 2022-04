Loulé fala sobre «Os ofícios do têxtil e do vestuário na Idade Média»

Sessão tem entrada livre.

Joana Sequeira apresenta no próximo sábado, dia 30 de abril, às 15h00, no Arquivo Municipal de Loulé Professor Joaquim Romero Magalhães, a conferência «Os ofícios do têxtil e do vestuário em Loulé na Idade Média», integrada na rubrica «Loulé na linha do tempo».

Com o crescimento urbano registado durante a Idade Média, o mundo do trabalho industrial tornou-se cada vez mais especializado.

Nos séculos XIV e XV, multiplicam-se as referências a tecelões, tecedeiras e alfaiates – mesteirais que se dedicavam à produção de tecidos e de roupas e que assim prestavam um importante serviço à comunidade, libertando-a deste tipo de tarefas que durante muitos séculos se tinham realizado sobretudo no âmbito doméstico.

Loulé não era uma exceção e, entre os seus habitantes, contavam-se vários homens e mulheres que trabalhavam nos setores do têxtil e do vestuário, sendo responsáveis por vestir as gentes e as casas da vila.

Nesta apresentação, será dado ênfase a esses mesteirais, procurando perceber quem eram, que tipo de produtos fabricavam e «com que linhas se cosiam», isto é, como é que as suas atividades profissionais eram regulamentadas e fiscalizadas.

Joana Sequeira é Doutora em História e tem publicado estudos sobre a produção, o comércio e o consumo têxteis em Portugal na Idade Média.

Atualmente, é Investigadora Auxiliar do Lab2PT, na Universidade do Minho, e é Investigadora Corresponsável do projeto Medcrafts – Regulamentação dos mesteres em Portugal nos finais da Idade Média.

Este evento tem entrada livre.