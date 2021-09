Loulé expõe a tradição alentejana pela lente de André Pires Santos

«O Canto às Santas Cruzes» é o nome da exposição de fotografia que André Pires Santos apresenta na Galeria de Arte do Convento do Espírito Santo, em Loulé, de 10 de setembro a 23 de outubro.

André Pires Santos é um alentejano de 28 anos, nascido em Vila Nova de S. Bento, a viver em Faro. Licenciado em Educação e Comunicação Multimédia e, desde há muito, apaixonado por fotografia, elegeu-a como o seu principal elemento de trabalho.

Para além do que a profissão lhe exige como fotógrafo, nos tempos de lazer dedica-se a fotografar, sobretudo, aquilo que o toca emocionalmente. É aí que, no encontro com as suas raízes regista, através da fotografia, de uma forma simbólica, os costumes e as tradições das suas gentes, na tentativa de as fazer perdurar no tempo e manter viva a identidade da terra.

Cresceu a ouvir a voz dos homens da sua terra que, apaixonados pelas modas alentejanas, emprestavam, com todo o orgulho, a sua voz aos grupos de cantadores.

Pretende através das imagens captadas dar a conhecer em cada expressão, cada gesto e cada ritual a intensidade emocional com que estes homens expressam, em homenagem ao seu padroeiro e louvando a tradicional Santa Cruz, os seus sentimentos que são, também, os sentimentos do seu povo.

A exposição «O Canto às Santas Cruzes» tem entrada livre e pode ser visitada de terça-feira a sábado, das 10h00 às 16h30.