Loulé está a apelar à participação dos agentes locais no Portal ODSlocal

Até ao dia 1 de outubro, os agentes locais podem submeter os seus projetos no Portal ODSlocal, estando a autarquia a apelar à participação.

Os agentes locais do concelho de Loulé podem submeter no Portal ODSlocal, disponível aqui, até ao próximo dia 1 de outubro, os projetos que têm o cunho dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) preconizados pela Organização das Nações Unidas (ONU).

A Câmara Municipal de Loulé apela a esta participação, «com o intuito de gerir da melhor forma toda a informação e monitorização dos projetos, assim como acompanhar a sua implementação, garantindo o cumprimento mais eficaz destes objetivos», dizem.

Além da autarquia, outras entidades concelhias têm criado projetos relevantes para a implementação da Agenda 2030, havendo, dentro da plataforma, um espaço dedicado à partilha de projetos promovidos por outras organizações governamentais e não-governamentais, empresas, cidadãos e outras entidades, sendo mais de 70 atualmente.

«Como sabemos toda a dinâmica dentro do concelho em prol do Desenvolvimento Sustentável é maior do que a retratada e, neste sentido, o município convida a todos a adicionar e mapear no Portal ODSlocal os projetos que tenham relevância para a implementação da Agenda 2030», reiteram os responsáveis municipais.

De referir que, através do preenchimento de um formulário, disponível aqui, os participantes podem ficar elegíveis para os Prémios ODSlocal’23.

A atribuição pública destes prémios será efetuada durante a 4ª Conferência Nacional ODSlocal, a realizar no dia 3 de novembro de 2023, em Viana do Castelo.

São elegíveis os projetos mapeados no Portal ODSlocal que não sejam coordenados por autarquias locais e que assinalem expressamente ser candidatos aos Prémios ODSlocal.

Mais informações podem ser encontradas no YouTube, aqui, ou através de e-mail (info@odslocal.pt e loule.adapta@cm-loule.pt).

Recorde-se que esta plataforma visa criar um movimento nacional a que os municípios queiram aderir, mobilizando responsáveis públicos e sociedade civil de forma exponencial e contagiante.

Esta iniciativa apoia-se num portal online que permite visualizar e monitorizar os contributos e progressos de cada município em relação aos ODS, com um rigoroso controlo de qualidade da informação e um intenso envolvimento de atores e respetiva capacitação, a par de uma forte aposta numa estratégia de comunicação

Conta, como parceiros, como o CNADS (Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável), o Observa (Instituto de Ciências Sociais, Universidade de Lisboa), o MARE (Universidade Nova de Lisboa) e a 2adapt.

A autarquia tem vindo a aplicar esta Agenda Mundial nas suas políticas públicas tendo, em 2018, aderido a esta plataforma e, desde aí, tem sido ativa na partilha das suas Boas Práticas (mais de 100 atualmente) e do modo como estas contribuem para a concretização das metas da Agenda 2030.

Os ODS têm em vista apoiar um crescimento sustentável, regenerativo e inclusivo e requerem uma ação à escala mundial, em torno de cinco princípios: Planeta, Pessoas, Prosperidade, Paz e Parcerias, no sentido de criar uma vida com dignidade e oportunidades para todos, dentro dos limites do Planeta.