Loulé esclarece: «Noite Branca apenas regressa em 2023»

Rumores adensaram-se nas redes sociais mas município esclarece que o evento mantém o cariz bianual.

Para «dissipar algumas dúvidas suscitadas pela partilha nas redes sociais de uma notícia datada de 2019», a Câmara Municipal de Loulé esclarece que «a Noite Branca – Algarve apenas irá realizar-se em 2023 e não este ano, como é referido».

A «festa oficial de despedida do verão algarvio» terá lugar no último sábado do mês de agosto do próximo ano, visto tratar-se de um evento bianual, que se realiza em anos ímpares.

Recorde-se que a última edição da Noite Branca teve lugar em 2019 e, em 2021, a pandemia não permitiu a sua realização.

Por isso, a cidade de Loulé só volta a vestir-se de branco a 26 de agosto de 2023, «com muita animação, glamour e surpresas, três das suas imagens de marca».