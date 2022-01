Loulé envia 190 caixas de livros para a Guiné-Bissau

Grande maioria são manuais escolares.

A Câmara Municipal de Loulé irá enviar uma carga de livros para a Guiné-Bissau, com o intuito de ajudar escolas e instituições daquele país, numa colaboração com a Embaixada daquele país em Lisboa. A iniciativa partiu do antigo diretor do Agrupamento de Escolas Padre João Coelho Cabanita, o professor Rodolfo Campos da Silva.

No total irão rumar a África nove paletes com 190 caixas de livros. A grande maioria dos livros, de carácter didático, são manuais escolares usados que deixaram de ser adotados pelas escolas, e que foram doados para esta causa por todos os agrupamentos do concelho de Loulé.

Por outro lado, esta encomenda contempla ainda publicações da autarquia e livros pertencentes ao fundo documental da Biblioteca Municipal de Loulé, o que irá permitir também levar para a Guiné-Bissau um pouco da história e cultura do concelho.

Toda a recolha dos livros e o transporte até Lisboa é da responsabilidade do município, enquanto que os serviços da Embaixada asseguram a viagem rumo à Guiné-Bissau.

Esta ação inscreve-se também na geminação que o município de Loulé celebrou com o homólogo guineense de Bissorã, firmada a 20 de março de 2001, com o objetivo de cimentar laços e reforçar a cooperação entre as duas cidades no campo social, cultural, educativo, entre outras.

Na altura foram enviados medicamentos para dar resposta às necessidades da população local em termos de saúde.

Segundo Vítor Aleixo, presidente da Câmara Municipal de Loulé, «este é mais um momento importante neste acordo de geminação nascido há mais de duas décadas. Somos povos amigos e irmãos e temos ainda muito a aprender e a dar um ao outro. E é isso que estamos a fazer localmente, especialmente nesta área tão importante que é a da educação».