Loulé entrega refeições «do Restaurante à janela do Táxi»

Câmara Municipal de Loulé assina protocolo com cooperativa de táxis para transporte de refeições ao domicílio.

A Câmara Municipal de Loulé assinou um protocolo com as associações de radiotáxis do concelho.

Deste acordo nasceu a iniciativa «Do Restaurante à Janela do Táxi», que pretende apoiar os setores da restauração e dos táxis, assim como facilitar o acesso a refeições confecionadas aos munícipes durante período de confinamento geral.

As cooperativas de táxis e os restaurantes do concelho de Loulé estão a atravessar um período muito difícil devido à ausência da atividade turística e ao estado de Emergência decretado pelo Presidente da República, que condicionaram fortemente as atividades destes profissionais e empresas.

Neste sentido, consciente dessas dificuldades, assim como da importância que estas empresas têm para o dinamismo económico do concelho e para a revitalização das cidades e vilas, com a celebração deste protocolo, a autarquia de Loulé pretende reforçar a atividade dos restaurantes em regime de entrega de refeições ao domicílio, assim como, também, contribuir para a redução da circulação de pessoas na via pública, para além de apoiar quem se encontra em isolamento e não tem como buscar as suas refeições.

Os custos dos serviços de entrega das refeições dos estabelecimentos de restauração aos munícipes do concelho de Loulé serão assegurados pela autarquia, ou seja, este serviço não tem custos para o estabelecimento, nem para o consumidor, a quem caberá somente pagar a refeição encomendada.

Trata-se de uma iniciativa válida para todo o concelho de Loulé, para encomendas de valor igual ou superior a 10 euros, nos restaurantes registados na plataforma Loulé Local.

Os restaurantes em serviço de take away ou entrega ao domicílio que ainda não estão registados na plataforma, poderão contactar por email (comerciolocal@cm-loule.pt), ou telefone (289 400 829).