Loulé disponibiliza transporte gratuito aos eleitores

Autarquia de Loulé disponibiliza o serviço «Apanha-me!» para os eleitores do concelho, no domingo, dia 26 de setembro.

A Câmara Municipal de Loulé e a Loulé Concelho Global, na qualidade de gestora dos transportes urbanos do concelho, no domingo, 26 de setembro, dia de eleições em Portugal, disponibilizam transporte gratuito aos eleitores das freguesias de São Clemente (Loulé), Quarteira e Almancil que, desde as últimas eleições, viram ser alterado o seu habitual local de voto por questões de segurança sanitária.

Assim, o serviço «Apanha-me!» fará o transporte desde o anterior para o novo local de voto nestas três localidades, assegurando assim a deslocação de todos os que queiram cumprir este direito cívico.

Em Loulé e de Quarteira, o transporte será realizado entre as 8h00 e as 19h00, com um intervalo de 20 minutos, enquanto que em Almancil os autocarros passarão de 30 em 30 minutos.

Em São Clemente, a ligação será feita desde a Escola EB1 Nº 4 de Loulé, Rua Eng.º Barata Correia, para o novo local de voto na Escola EB1/JI Prof. Manuel Martins Alves, Rua Padre João Cabanita.

Em Quarteira, o ponto de partida será a Escola Francisca de Aragão, Rua da Escola, para o novo local de voto, a Escola EB 2,3 D. Dinis, o estabelecimento de ensino recentemente reabilitado, localizado no Largo D. Dinis.

Por fim, na freguesia de Almancil, a ligação será feita da Escola EB1 de Almancil, Rua João de Deus, para a Escola EB 2/3 Dr. º António de Sousa Agostinho, localizada no Largo do Poeta Clementino Domingos Baeta.

«Esta é uma forma de apoiar todos os munícipes que queiram exercer o seu direito de voto, com o menor incómodo possível e da forma mais segura possível. Mas é também uma aposta no transporte público e partilhado, que consideramos ser a melhor opção para uma mobilidade mais inclusiva, com menor impacto ambiental e muito mais económica», referem os responsáveis municipais.

Os eleitores poderão saber o local de votação aqui ou enviando SMS grátis para 3838 (escrevendo RE espaço nº de BI ou CC espaço Data de Nascimento no molde AAAAMMDD).