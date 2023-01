Loulé destina mais de 1 milhão de euros ao trabalho social no concelho

Câmara Municipal de Loulé destina 1.083.962,13 euros a 34 Instituições Particulares de Solidariedade Social e outras congéneres.

A Câmara Municipal de Loulé atribuiu uma verba de 1.083.962,13 euros a 34 Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e outras entidades similares do terceiro setor da economia, ao abrigo do programa de apoio ao desenvolvimento social local.

Este valor servirá para suportar as respostas do movimento associativo do concelho, no âmbito das medidas sociais promovidas pelo município de Loulé.

Apoio ao desenvolvimento das atividades, à manutenção e renovação de edifícios e eficiência energética e à aquisição de equipamento e de viaturas são as áreas para as quais este subsídio será canalizado, permitindo ajudar a suprir as necessidades das populações mais fragilizadas e em risco.

Tornar Loulé num concelho cada vez mais inclusivo, coeso e sustentável, onde exista uma rede de IPSS robusta, com todas as condições para poder prestar um trabalho social à população de excelência, constitui o principal objetivo deste apoio.