Loulé Design Lab mostra-se no MAR Shopping Algarve

Visitantes do MAR Shopping Algarve vão contactar com designers, artesãos e peças criativas, no fim de semana, de 16 e 17 de abril.

O MAR Shopping Algarve recebe no próximo fim de semana, 16 e 17 de abril, uma exposição do Loulé Design Lab, iniciativa destinada a apoiar ativamente ideias e projetos na área do design aplicado à cultura local.

Esta será uma oportunidade para ver como o design, a tradição e a economia circular podem andar de mãos dadas em áreas tão diferentes como a moda, joalharia ou o design de produto.

No sábado, dia 16 de abril, o projeto «Gustavino», que visa produzir um porta-vinhos com plástico reciclado, vai imprimir os seus produtos em 3D no local.

Esta iniciativa é liderada por Gustavo Arguello e Carla Martins Arguello, que contam com mais de 15 anos de experiência em Branding e Design de Embalagem e, desde 2009, pesquisam materiais e e tecnologias mais sustentáveis.

Por sua vez, no domingo, dia 17, Susan Sutherland estará a fiar lã com uma roca artesanal, no âmbito do projeto «Ovelha Negra Knits», que chama a atenção para a importância da integração das tradições artesanais e sustentabilidade da fiação e do tricot, no mundo contemporâneo.

Mais tarde, Gonçalo Gama irá empregar a palma e as suas técnicas de manufatura, ou de entrelaçamento, na criação de objetos utilitários.

Para além da demonstração da lã com a roca artesanal, Susan Sutherland terá em exposição alguns dos produtos produzidos por essas técnicas tradicionais.

Já a artista Bernadette Martins irá expor pela primeira vez a «Frágil Jewellery», marca de jóias de porcelana, em diálogo com outros materiais como a prata, cobre, latão e vidro e

Sara Monteiro da Esmirna apresentará também as suas mais recentes criações em ponto de esmirna inspiradas em paisagens naturais.

Na exposição estarão patentes ainda os projetos de André Silva Sancho, que apresentará a sua nova marca «Kakao Ceramics», influenciada na estética japonesa wabi-sabi, Leni Farenzena que mostrará algumas das suas peças com materiais locais inspirados na natureza da «ForNature Design».

Marta Lourenço trará as suas propostas da «Pure Beloved by Nature», de vestuário para crianças e almofadas de ervas, produzidos de forma artesanal com materiais 100 por cento naturais.

O Loulé Design Lab está integrado no Loulé Criativo, uma iniciativa que aposta na valorização da identidade do território algarvio, tendo como força motriz a criatividade e a inovação.

Promovido pela Câmara Municipal de Loulé, o projeto apoia a formação e atividade de artesãos e profissionais do sector criativo, contribuindo para a revitalização das artes tradicionais e para dinamização de novas abordagens ao património imaterial.