Loulé Design Lab abre candidaturas para novos residentes

O Loulé Design Lab anuncia a nova fase de candidaturas para residentes e incubados neste laboratório de criação, investigação e experimentação do Loulé Criativo.

O prazo de inscrições decorre até 15 de fevereiro.

Focado na inovação ligada à cultura local e à sustentabilidade, o Loulé Design Lab conta com uma vasta rede com instituições e projetos de referência, e dispõe de várias salas de trabalho, oficina equipada, estúdio de fotografia, salas de reuniões, galeria de exposições, espaço loja.

Os novos residentes poderão ainda contar com uma equipa dedicada que dá apoio ao nível da formação, divulgação e mentoria no desenvolvimento dos projetos e dos negócios.

Ao longo dos quase cinco anos de existência, o projeto, sendo uma referência e caso de estudo a nível nacional, conta já com quase meia centena de projetos apoiados, entre residentes, incubados e projetos associados.

Esta crescente comunidade criativa procura agora novos elementos que contribuam para a sua dinâmica multidisciplinar e integrem o espírito colaborativo.

É objetivo da Câmara Municipal de Loulé promover de forma contínua o crescimento no setor criativo, considerado indispensável ao desenvolvimento do tecido económico em particular no setor do turismo e da cultura.

O formulário e todas as informações podem ser acedidas aqui.