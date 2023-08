Loulé Concelho Global inaugura Loja de Apoio no Mercado Municipal

A empresa municipal Loulé Concelho Global, com a nova Loja do Mercado, vão dar a conhecer a génese da história do edifício e as tradições do concelho.

No seguimento das comemorações do 115º aniversário do Mercado Municipal de Loulé, a empresa municipal Loulé Concelho Global acabou de inaugurar no dia de ontem, quarta-feira, 16 de agosto a Loja de Apoio ao Visitante.

Esta loja está localizada no espaço comercial nº 20 naquela estrutura classificada como um dos mercados mais importantes do país.

A Loja do Mercado terá um atendimento personalizado e de proximidade para apoiar o visitante, com o objetivo de proporcionar uma experiência mais completa, «onde todos poderão conhecer melhor as tradições, a história, os concessionários do Mercado Municipal de Loulé, bem como, adquirir peças com a identidade Mercado de Loulé», de acordo com a Loulé Concelho Global

Paralelamente, o visitante pode também usufruir de uma visita guiada para conhecer a génese da história do edifício, os comerciantes e as suas alterações ao longo da história.

O espaço está aberto ao público e terá um horário de funcionamento de segunda a sexta-feira das 9h às 16h30 e ao sábado das 9h às 14h00.

«Acreditamos que a Loja do Mercado é um passo fundamental para a solidificação do posicionamento estratégico do Mercado Municipal de Loulé e para a marca Mercado de Loulé, pois será uma forma de dinamizar este espaço emblemático do concelho e atrair mais visitantes através da promoção da marca em todas as peças adquiridas e levadas para os quatro cantos do mundo», afirma a Loulé Concelho Global.

«Estão todos convidados a visitar e explorar a loja localizada no coração do Mercado de

Loulé e sentir o verdadeiro significado da Praça», convida a empresa municipal.