Loulé celebra 35 anos com concerto da Ala dos Namorados

Loulé prepara-se para celebrar os 35 anos de elevação a cidade com um programa que culmina com o concerto da Ala dos Namorados.

O 35º aniversário da elevação de Loulé a cidade está marcado para a próxima quarta-feira, dia 1 de fevereiro, num programa com iniciativas que pretendem dar a conhecer um pouco do trabalho municipal que está a ser realizado na sede do concelho.

Pelas 10h00, em frente aos Paços do Concelho, decorre o tradicional hastear da Bandeira com Vítor Aleixo, presidente da Câmara Municipal de Loulé, a dirigir algumas palavras de balanço à comunidade.

Segue-se um périplo pelas principais obras em curso e que, consideradas «estruturantes» pela autarquia, para o desenvolvimento da cidade: edifício de serviços de saúde, 2ª fase da Circular Norte, construção do coletor no Cadoiço, Escola JI+EB1 Hortas de St. António II e edifício do INEM.

À noite, as comemorações acontecem no Cineteatro Louletano e encerram com o concerto da Ala dos Namorados.

O louletano Nuno Guerreiro, um dos grandes embaixadores da cidade, e os companheiros de banda (João Gil, Rúben Alves, Alexandre Frazão, Nelson Cascais e Luís Cunha) sobem ao palco pelas 21h00. Para lá dos grandes êxitos que fazem a história da Ala, como «Solta-se o Beijo», «Loucos de Lisboa» e «Fim do Mundo», não vão faltar temas do novo álbum, este repleto de poemas de escritores e letristas eminentes da língua portuguesa como Mia Couto, José Eduardo Agualusa, Fernando Pessoa, Maria do Rosário Pedreira e João Gil.

Os bilhetes podem ser adquiridos na plataforma BOL ou no Cineteatro Louletano.

Em paralelo, estão ainda previstas algumas iniciativas, nomeadamente da Biblioteca Municipal Sophia de Mello Breyner Andresen, com a exposição «Os Direitos da Criança», da Casa da Primeira Infância e onde, durante toda a semana, estará em destaque o autor António Ramos Rosa.

Também a secção de turismo da autarquia se associa ao programa com a atividade «Vamos descobrir a cidade de Loulé», dirigida a alunos da Escola Secundária local.

Recorde-se que a proposta de elevação de Loulé a cidade foi aprovada a 18 de dezembro de 1987, mas só a 1 de fevereiro de 1988 foi publicada em Diário da República.

Sede do maior concelho algarvio, «Loulé é uma cidade em constante crescimento e desenvolvimento, pelo que é hoje uma das mais importantes da região, pela sua centralidade e equipamentos de segurança, proteção civil e saúde que servem todo o Algarve», enaltece a autarquia.

«A realização de grandes eventos de renome internacional na cidade de Loulé constitui um verdadeiro cartaz turístico que contribui fortemente para a economia da região», conclui.