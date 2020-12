Loulé cancela comemorações da Passagem de Ano na via pública

Tradicional festa da passagem de ano com música e fogo de artifício realizada no espaço público, em Quarteira, foi cancelada, «por questões de segurança e de prevenção da COVID-19».

A decisão da Câmara Municipal de Loulé pretende «prevenir possíveis ajuntamentos que comprometam a segurança sanitária dos munícipes».

«Depois de um ano muito difícil, em que as pessoas tiveram que adaptar as suas rotinas diárias para se proteger da COVID-19, não faria sentido arriscarmos o surgimento de mais surtos no nosso concelho, fruto dos festejos da passagem do ano. É preciso ter consciência de que, não existindo ainda nenhum tratamento que permita a cura das pessoas infetadas pelo vírus, a melhor forma de o combater reside na prevenção. A vacina, que chegará no início do próximo ano ao nosso país, será, com certeza, um grande passo para travar esta pandemia, mas este processo irá levar o seu tempo e os seus efeitos não serão visíveis de imediato. Assim, iremos continuar a primar pela cautela e priorizar a proteção da população através de prevenção», declaram os responsáveis municipais.

Por outro lado, a autarquia apela à responsabilidade de todos os munícipes, no que concerne aos festejos das festas do final de ano. «A evolução da curva pandémica no concelho depende em grande parte dos comportamentos de cada um de nós. É necessário ter consciência de que os ajuntamentos são a principal causa de propagação do vírus e, assim, apelamos a toda a comunidade deste concelho que evite o convívio social em massa e que se proteja em situações de grupo, nomeadamente através do uso da máscara e da lavagem frequente das mãos».

As iniciativas contratadas para este ano e agora adiadas, serão reagendadas ao longo do ano de 2021 (ao abrigo do Decreto-Lei nº 10-I/2020 que prevê, igualmente, que as entidades públicas que recorram ao adiamento de espetáculos se socorram dos regimes de adiantamento do preço contratual)».