Loulé assinalou Dia Internacional para a Redução das Catástrofes

Uma exposição de meios e agentes no recinto da Escola Secundária de Loulé assinalou o Dia Internacional para a Redução das Catástrofes, no passado dia 13 de outubro, numa iniciativa da Câmara Municipal de Loulé, através do Serviço Municipal de Proteção Civil, em colaboração com o estabelecimento de ensino.

Estiveram presentes nesta exposição diversas entidades ligadas a esta matéria, nomeadamente a Cruz Vermelha Portuguesa, a Autoridade Marítima, a Guarda Nacional Republicana (GNR), Autoridade de Saúde Pública, o Comando Regional de Emergência e Proteção Civil, os Bombeiros Municipais de Loulé e o Serviço Municipal de Proteção Civil.

Esta ação do Dia Internacional para a Redução das Catástrofes contou com a colaboração dos alunos das três turmas (10.º, 11.º e 12.º) do curso técnico de Proteção Civil desta Escola Secundária, que desempenharam vários papéis durante a atividade, como a apresentação dos agentes de proteção civil presentes às restantes turmas da comunidade escolar, explicando as suas valências e capacidades às várias entidades representadas.

Visitaram esta exposição o presidente do município, Vítor Aleixo, e a diretora da Escola, Renata Afonso, que procederam à entrega dos diplomas de participação às instituições presentes.

A comemoração do Dia Internacional para a Redução das Catástrofes foi instituída pelas Nações Unidas, em 1989, com o propósito de sensibilizar governos, organizações e cidadãos de todo o mundo, para a necessidade de desenvolverem ações que contribuam para prevenir riscos e reduzir vulnerabilidades, aumentando a resiliência das comunidades e a capacidade de antecipação e resposta face à ocorrência de acidente graves ou catástrofes.