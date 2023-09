Loulé apresenta programação cultural eclética para setembro

O município de Loulé propõe espetáculos de teatro e dança, oficinas, concertos, o Festival de Artes Performativas em diversos espaços do concelho.

Até ao final do mês de setembro, muitas são as propostas culturais apresentadas para o município de Loulé

O cartaz do Cineteatro Louletano começa pela «Noite de Reis», uma das comédias mais populares de Shakespeare, trazida pelo Teatro do Eléctrico, nos dias 9 e 10 de setembro.

Também no dia 10, às 10h00 e às 11h30, no Auditório do Solar da Música Nova, a Companhia Musicalmente traz os Concertos para Bebés, numa proposta chamada «Novo Solista, Lábios que Dançam». A 12 de setembro, às 21h00, retomam-se as sessões do ciclo de cinema «Filme Francês do Mês» no Auditório do Solar da Música Nova, com o filme «Just Kids».

A 14 e 15 de setembro, Tânia Farias dirige a Oficina «Vivência com a Trib»”, evento que é parte integrante do processo criativo de «Sobre Rosas e Margaridas», pela Folha de Medronho, com estreia prevista a 19 de outubro pelas 21h00 no Cineteatro Louletano. As inscrições podem ser feitas através de e-mail (folhademedronho@folhademedronho.com».

Já a 16 de setembro, arranca o Festival de Artes Performativas pela Corpo de Hoje, com a peça «desdobrável» um concerto de música improvisada no Auditório do Solar da Música Nova, às 19h00. Ainda no mesmo dia, mas no Cineteatro Louletano, às 21h00, a estreia de «Campo Força Chama», uma peça de dança de Josefa Pereira.

Por sua vez, a 17 de setembro, há teatro, com «Espanto», no CECAL – Tempo das Artes, evento de entrada gratuita, às 11h00, que é parte integrante do Festival de Artes Performativas pela Corpo de Hoje. À tarde, às 17h00, no Auditório do Solar da Música Nova, há concerto do ciclo Ilustres Desconhecidos, pela banda «The Lemon Lovers».

No dia 21, quinta-feira, às 21h00, regressam as «Conversas à Quinta», um momento em que o público pode tomar contacto mais de perto com artistas ou criadores que apresentam trabalhos no Cineteatro Louletano. Desta vez, os holofotes incidem sobre os impulsionadores do Projeto CASA. Dália Paulo e Paulo Silva (Cineteatro Louletano), Pedro Barreiro (O Espaço do Tempo) e Rui Torrinha (Centro Cultural Vila Flor). A entrada é gratuita.

De 22 a 30, o Cineteatro promove uma oficina de Dança na Ponte Medieval da aldeia da Tôr, sendo que as inscrições podem ser feitas através de e-mail (festival.corpodehoje@gmail.com).

A 23 de setembro, às 19h00, apresenta-se no CECAL – Tempo das Artes, o espetáculo «Dois Irmãos», de Alex & Pedro Russo, com entrada gratuita. No dia seguinte, a 24, está marcado um concerto com a Orquestra de Jazz do Algarve, que traz a cantora de jazz norte-americana Jane Monheit a Loulé.

Quase a fechar setembro, a peça de teatro «Se eu fosse Nina», de Rita Calçada Bastos, apresenta-se a dia 29, às 21h00, com audiodescrição para pessoas cegas ou com baixa visão

No último dia do mês, o destaque vai para a dança, com a performance «Interferências vol.7», na Ponte Medieval da Tôr, a 30 de setembro pelas 19h00, com música ao vivo.

Toda a programação pode ser consultada no website do Cineteatro, disponível aqui.