Loulé aposta em editorial de moda para promover o comércio local

Numa ação inovadora, marcada pelas atuais tendências do styling, Loulé apostou num editoral de moda para promover o comércio tradicional do concelho. Projeto juntou o fashion stylist Filipe Carriço e a modelo Andreia Contreiras, natural de Loulé ao fotógrafo Vasco Célio.

Esta iniciativa, que envolveu os comerciantes e a Câmara Municipal de Loulé, através da Divisão de Economia Local, Comércio e Turismo e do Loulé Criativo – Loulé Design Lab, trouxe a Loulé dois nomes da moda nacional e internacional que, com a sua experiência, vieram enriquecer este projeto: o fashion stylist Filipe Carriço e a modelo Andreia Contreiras, natural de Loulé mas que se tem destacado nas passarelas de todo o mundo.

Além disso, o fotógrafo Vasco Célio é o autor das imagens que, durante o mês de dezembro, vão estar nos muppies e cartazes estrategicamente distribuídos para mostrar que o comércio de Loulé está bem vivo e que aqui é possível encontrar os presentes perfeitos para este Natal.

Filipe Carriço aceitou o repto para colaborar com o comércio de Loulé, um desafio grande, já que é a primeira vez que trabalha diretamente com o pequeno comércio.

«Um stylist é uma pessoa que tenta, através da roupa, embelezar o sonho», explica Filipe Carriço. E é esse o sentido, tornar o sonho dos comerciantes louletanos uma realidade, sublinhando a boa receção e envolvimento por parte dos lojistas em todo o processo.

De referir que esta produção de moda apresenta um conjunto de fotografias de grande liberdade artística, em que espaços emblemáticos como o Café Calcinha serviram de cenário, a par de produtos do comércio local, em particular roupa e calçado, figuram também algumas peças criadas pelos residentes do Design Lab, incubadora de designers e makers do Loulé Criativo, algo que poderá também contribuir para dar uma maior visibilidade ao trabalho destes criativos.

O editorial pode ser consultado aqui.